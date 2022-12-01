Отечественные технологии помогают повышать эффективность голосового ассистента

По статистике ВТБ, сегодня голосовой ассистент банка может общаться по более чем 1800 тематикам.

Количество сессий с голосовым ассистентом в ноябре удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ежемесячно он обрабатывает более 145 тысяч запросов. В топ-5 по тематике запросов вошли выписка по счету, реквизиты карты и банка, перевод по номеру телефона, обновление мобильного банка.

- За счет внедрения новой технологии для распознавания и синтеза речи сократилось время обработки голосовых команд – и теперь общение с ассистентом стало еще ближе к живому общению с человеком. За этот год количество обращений к виртуальному помощнику выросло в 2,5 раза, — отметила Лидия Мельникова, начальник управления «Голосовой ассистент» банка ВТБ.

Теперь ассистент еще и говорит уникальным корпоративным голосом, единым для навыка в Алисе и в мобильном приложении банка. А именно — голосом российского актера Владимира Зайцева, который озвучил главного героя в российском прокате фильма «Железный человек».