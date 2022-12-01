В Белгородской области школьники на дистанте получат продуктовые наборы до 5 декабря

Состав продуктов в наборах разных муниципалитетов может отличаться. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков подписал постановление, согласно которому белгородские школьники, находящиеся на дистанционном обучении, будут получать продуктовые наборы. Такая мера направлена на поддержку семей, чьи дети были переведены на удаленку. Напомним, что школы, колледжи и вузы 11 муниципалитетов работают в таком формате с 10 октября.

Сухпайки получат ученики с 1 по 11 класс. Будет два варианта продуктовых наборов: для детей, получавших ранее только бесплатный завтрак в школе (не имеют льгот) и для детей из многодетных семей, получавшие ранее бесплатный завтрак и обед в школе.

В минимальный набор (не льготный) входят макаронные изделия, гречка и рис, свежие фрукты, сахар, мука, печенье, сгущенное молоко, консервированная кукуруза, растительное масло, фруктовый сок, мясные консервы (филе свинины), ультрапастеризованное молоко и десерт «Левушка детям». Отметим, что состав продуктов в наборах разных муниципалитетов может отличаться.

Сухпайки выдаются в образовательных учреждениях по составленному графику. Во время выдачи продуктов соблюдаются все санитарно-эпидемические меры.