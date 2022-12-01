В Белгороде на Волчанской полностью завершили ремонт мостов через Северский Донец

На реконструкцию мостов выделили около 100 млн рублей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Мосты на Волчанской в Белгороде полностью отремонтировали. Это первые масштабные работы с момента введения объектов в эксплуатацию в 1966 году. Специалисты в прошлом году провели обследование мостов и выявили серьезные дефекты, которые сказывались на несущей способности конструкций.

Ремонт начали в апреле этого года. Работы проводились поэтапно, чтобы полностью не перекрывать движение транспорта. На реконструкцию выделили около 100 млн рублей.

Ремонт верхового моста завершили в июле, низового – в ноябре. Специалисты укрепили опоры, сами строения, сделали гидроизоляцию, увеличили тротуары для велодорожек, уложили дорожное покрытие, нанесли разметку. На последнем этапе установили барьерные ограждения и обустроили лестничные сходы.