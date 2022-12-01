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НовостиОбщество1 декабря 2022 6:53

В Белгородской области открыли новый детский сад за 130 млн рублей

Он рассчитан на 145 детей, в том числе и с особенностями развития
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Всего в саду созданы 8 групп, из них две — ясельные и одна для детей с ОВЗ.

Всего в саду созданы 8 групп, из них две — ясельные и одна для детей с ОВЗ.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Губкине Белгородской области открыли новый детский сад №41 «Семицветик». Стройка началась в 2021 году. На возведение учреждения было выделено 130 млн рублей. Образовательное учреждение общей площадью почти 3 тысячи квадратных метров рассчитано на 145 воспитанников.

На первом этаже нового детсада разместились группы для детей младшего возраста, а также блок питания, прачечная, различные комнаты для хозяйственных нужд. На втором этаже - спортивный и музыкальный залы, тематические коридоры с рекреационными зонами.

На открытии присутствовал губернатор Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что в регионе прилагаются все усилия для всестороннего развития юных белгородцев.

- Мы строим новые социальные и спортивные объекты для того, чтобы наши дети активно развивались. В Белгородской области самые красивые и удобные детские сады, которые позволят раскрывать таланты каждого из вас, дорогие ребята. Надеюсь, что этот новый дом будет вам по душе, а ваши воспитатели будут здесь каждый день с вами интересно проводить время, - поздравил глава региона.

Всего в саду созданы 8 групп, из них две — ясельные и одна для детей с ОВЗ. Последняя рассчитана на пять воспитанников с расстройством аутистического спектра младшего возраста. За каждым ребенком будет закреплен тьютор.