В Белгородской области открыли новый детский сад за 130 млн рублей

Всего в саду созданы 8 групп, из них две — ясельные и одна для детей с ОВЗ. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Губкине Белгородской области открыли новый детский сад №41 «Семицветик». Стройка началась в 2021 году. На возведение учреждения было выделено 130 млн рублей. Образовательное учреждение общей площадью почти 3 тысячи квадратных метров рассчитано на 145 воспитанников.

На первом этаже нового детсада разместились группы для детей младшего возраста, а также блок питания, прачечная, различные комнаты для хозяйственных нужд. На втором этаже - спортивный и музыкальный залы, тематические коридоры с рекреационными зонами.

На открытии присутствовал губернатор Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что в регионе прилагаются все усилия для всестороннего развития юных белгородцев.

- Мы строим новые социальные и спортивные объекты для того, чтобы наши дети активно развивались. В Белгородской области самые красивые и удобные детские сады, которые позволят раскрывать таланты каждого из вас, дорогие ребята. Надеюсь, что этот новый дом будет вам по душе, а ваши воспитатели будут здесь каждый день с вами интересно проводить время, - поздравил глава региона.

Всего в саду созданы 8 групп, из них две — ясельные и одна для детей с ОВЗ. Последняя рассчитана на пять воспитанников с расстройством аутистического спектра младшего возраста. За каждым ребенком будет закреплен тьютор.