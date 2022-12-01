Вячеслав Гладков сообщил о продлении дистанционного обучения до 23 марта 2023 года

Гладков: Самое главное — жизнь, здоровье и безопасность наших детей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Во время заседания оперативного штаба Белгородской области было принято решение продлить дистанционное обучение до 23 марта 2023 года в 9 приграничных муниципалитетах, а также в Яковлевском городском округе и в Белгороде. Работа детских садов в этих районах будет организована в режиме дежурных групп.

- Я надеюсь, уважаемые родители, что вы все понимаете необходимость и своевременность этих действий. Конечно, дискомфорт есть, дискомфорт большой, переживания за то, какие знания получат наши дети. Но, все-таки, самое главное — жизнь, здоровье и безопасность наших детей. Я надеюсь, что со всеми бедами мы вместе справимся, — подчеркнул Вячеслав Гладков.

Губернатор также сообщил, что итоговые сочинения для 11-классников в этих муниципалитетах пройдут в январе. При этом у выпускников также останется три попытки на написание сочинения.

- Почему мы это делаем? Для того, чтобы детей организовано перевезти в безопасные места написания сочинений. В общей сложности это более 3 тысячи человек. На количество попыток это не повлияет. То есть 3 попытки у каждого ребенка останется. Но думаю, что достаточно будет одной, чтобы показать, какими знаниями обладают наши дети. Они талантливые, успешные. Надеюсь, что они справятся с сочинением, — отметил глава Белгородской области.