1 декабря в Белгородской области будет морозная погода

По данным белгородских синоптиков, завтра, 1 декабря на территории региона ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью от -5 до -10 градусов, днем 0-5 градусов мороза. В Белгороде ночью от -5 до -7 градусов, днем 1-3 градуса ниже ноля,

Главное управление МЧС России по Белгородской области настоятельно рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. При использовании печного отопления проверяйте исправность печи и дымохода, не оставляйте топящуюся печь без присмотра. Используя обогреватели, помните, что большое количество пожаров, которые случаются в быту происходят из-за перегрузки электросетей при эксплуатации обогревательных приборов. Выходя из дома, не забывайте о необходимости отключения электроприборов из сети.

Автомобилистам необходимо быть особенно внимательными и осторожными на дорогах. Соблюдайте скоростной режим. Сотрудники спасательного ведомства также рекомендуют водителям быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами - особенно вблизи пешеходных переходов.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8(4722) 39-99-99.