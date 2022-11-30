В Белгороде уличная потасовка закончилась травмой глаза

В УМВД России по Белгороду обратился 27-летний местный житель и сообщил, что на улице его избил незнакомый ему мужчина. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность причастного к совершению преступления. 37-летний житель областного центра был задержан.

По предварительным данным, злоумышленник отдыхал в одном из заведений города. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вышел на улицу, где стал вести себя агрессивно. Рядом находился потерпевший, в адрес которого тот без причины стал ругаться матом. Мужчина сделал ему замечание, после чего подозреваемый ударил его кулаком в глаз. Согласно медицинскому заключению, здоровью белгородца причинен вред средней тяжести.

В соответствии с п. «з» ч.1 ст.112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.