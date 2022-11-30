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НовостиСпорт30 ноября 2022 13:11

Белгородские спортсмены завоевали девять медалей на всероссийском турнире по армрестлингу

Состязания прошли в Тульской области
Алексей СЕРГУНИН
Сергей Никулин (крайний справа). Фото ЦСП Белгородской области.

Сергей Никулин (крайний справа). Фото ЦСП Белгородской области.

XVII всероссийские соревнования по армрестлингу на призы первого чемпиона СССР Ю. Н. Пузакова состоялись в Алексине. В активе белгородских спортсменов девять медалей, восемь из которых – в личном зачете.

Среди женщин в весовой категории до 55 кг победила Ксения Иванщук, в этой же категории второй стала София Клименко. В весе до 65 кг победу праздновала Елизавета Решетник

Среди мужчин вторые места заняли - Тимур Мамедов (до 100 кг) и Давид Шамей (110+ кг). Бронзу завоевали - Александр Лобов (до 60 кг), Сергей Никулин (до 70 кг) и Михаил Кудряшов (до 90 кг).

В общекомандном зачете сборная команда Белгородской области заняла первое место. Тренируются спортсмены под руководством Михаила Филатова и Игоря Никулина.