В Белгородской области открылась выставка объемно-тактильных панелей

Модели выполнены из натуральных материалов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Выставка состоит из восьми стендов с объёмно-тактильными моделями, выполненными из натуральных материалов. Гости познакомились с копией керамического сосуда эпохи бронзового века, копиями украшений и моделями оружия скифской, сарматской и восточнославянской культур.

- Гость округа, тифлокомментатор Надежда Адегова, поделилась опытом общения со слабовидящими людьми, с особенностями работы в сфере тифлокомментирования и создания доступной среды в учреждениях культуры, - рассказала научный сотрудник Грайворонского историко-краеведческого музея Мария Черниченко. - Аудиогиды и сопроводительные тексты, напечатанными шрифтом Брайля, познакомили посетителей с историей экспонатов.