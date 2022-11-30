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НовостиЗвезды30 ноября 2022 12:20

В Белгородской области открылась выставка объемно-тактильных панелей

«Трогательные страницы истории» организованы для людей с ограниченными возможностями здоровья
Алексей СЕРГУНИН
Модели выполнены из натуральных материалов.

Модели выполнены из натуральных материалов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Выставка состоит из восьми стендов с объёмно-тактильными моделями, выполненными из натуральных материалов. Гости познакомились с копией керамического сосуда эпохи бронзового века, копиями украшений и моделями оружия скифской, сарматской и восточнославянской культур.

- Гость округа, тифлокомментатор Надежда Адегова, поделилась опытом общения со слабовидящими людьми, с особенностями работы в сфере тифлокомментирования и создания доступной среды в учреждениях культуры, - рассказала научный сотрудник Грайворонского историко-краеведческого музея Мария Черниченко. - Аудиогиды и сопроводительные тексты, напечатанными шрифтом Брайля, познакомили посетителей с историей экспонатов.