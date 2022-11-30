Белгородка незаконно прописала в своей квартире 25 иностранцев

Сотрудники отдела полиции №3 УМВД России по Белгороду установили серию нарушений в сфере миграции. К совершению противоправных действий оказалась причастна 34-летняя жительница областного центра. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, женщина фиктивно поставила на учет в своей квартире как минимум 25 иностранцев. Зная о том, что иностранные граждане должны сообщать органам миграционного контроля о месте своего пребывания, белгородка за денежное вознаграждение осуществляла их фиктивную постановку на учет и ставила в листе уведомления свой адрес. Но по факту они у неё не проживали.

В соответствии со ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина) даме грозит лишение свободы на срок до трех лет.