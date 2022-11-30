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НовостиЗдоровье30 ноября 2022 10:04

48 белгородцев заболели коронавирусом 29 ноября

Тем временем 44 человека победили ковид
Алексей СЕРГУНИН
Сейчас из 96 госпитализированных четыре человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Сейчас из 96 госпитализированных четыре человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один пациент стал жертвой COVID-19. Это житель Белгорода 1956 года рождения, проходивший лечение в городской больнице №2. За это же время 48 человек заболели, а выздоровели – 44.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 163 638 пациентов, выздоровели – 160 893, умерли – 2 320. Сейчас из 96 госпитализированных четыре человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Отметим, что число госпитализированных уменьшается девятый день кряду.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 28 ноября в нашем регионе заболели 46 человек, а выздоровели – 42. А 27 ноября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 33 к 44.