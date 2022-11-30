В Белгородской области в столкновении «Ниссана» и «Жигулей» пострадала 15-летняя девушка

По предварительным данным, вчера, 29 ноября, в 23:10 18-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21074», в районе дома № 73б по улице Революционной выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Ниссан» под управлением 42-летнего водителя. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В результате ДТП водитель автомобиля «Ниссан» и его 50-летний пассажир, а также 15-летняя пассажирка «Жигулей» получили телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области «Пежо» врезался в дерево.