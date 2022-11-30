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НовостиОбщество30 ноября 2022 7:56

Спрос: треть российских автовладельцев готова купить отечественный электрокар

Приемлемой ценой подобного транспорта большинство назвали сумму до двух миллионов рублей
Источник:kp.ru
Половина автовладельцев положительно оценивает запуск производства отечественного электромобиля.

Половина автовладельцев положительно оценивает запуск производства отечественного электромобиля.

Таковы результаты опроса «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») среди совершеннолетних жителей городов с населением боде 100 тысяч человек. Выяснилось, что почти половина российских автовладельцев хотели бы приобрести электромобиль. Больше всего положительных ответов на этот вопрос прозвучало от жителей Дальневосточного (52%) и Южного (51%) федеральных округов.

О запуске первого в России автомобиля на электродвигателе знают уже 41% опрошенных. При этом чаще всего его хотели бы приобрести в Южном (34%), Уральском (33%) и Северо-Кавказском (32%) федеральных округах.

В то же время многие автовладельцы готовы купить российский электромобиль, если будет активнее развиваться соответствующая экосистема. Среди наиболее важных ее элементов больше всего респондентов назвали зарядную инфраструктуру (59%), 55% - высокое качество сборки и технологичности, еще 37% купят электромобиль в случае наличия скидок по госпрограммам.

К слову, лишь каждый четвертый в курсе, что в рамках госпрограммы на электрокар действует увеличенная скидка в 35%. Говоря о цене, большинство респондентов (88%) рассматривают приобретение российского электрокара по цене до 2 миллионов рублей.