Белгородская короткометражка взяла Гран-при Коломенского фестиваля любительского кино

В этом году на кинофестиваль «Место встречи» свои работы представили авторы из разных уголков России, среди которых Коломна, Москва, Мурманск, Старая Русса, Екатеринбург, Барнаул, Кемеровская область, Ярославль, Белгород, Тольятти, Магнитогорск. В нём также приняли участие зарубежные авторы из Казахстана и Эстонии. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

За призовые места боролись 50 видеоработ в 11 номинациях: игровое, документальное кино, социальное видео, анимация, музыкальный клип, зарисовка, арт-хаус, видеопутешествие, дебют. Кроме того, в рамках кинофестиваля определили приз зрительских симпатий и Гран-при.

Высшую награду взял белгородский короткометражный художественно-публицистический фильм «Я – русский офицер», снятый киностудией «Огненный рубеж». Картина, основанная на реальных событиях, повествует о первых днях Чеченской войны. В ней отражён подвиг русского офицера, военврача Велли Курбанова. Режиссёр фильма – Дар Шиляев, операторы – Виктор Меркулов и Денис Турчин, сценарист – Сергей Бережной.

- В фильме показано начало Чеченской войны. В первый же день боевики сбивают наш вертолёт, доставлявший медикаменты и продовольствие, экипаж посадил машину на дорогу и принял бой: двое погибают, одного тяжело ранят, - рассказал автор сценария фильма, известный белгородский писатель Сергей Бережной. - Забрать тела вызывается военврач Велли Алиевич Курбанов. Кстати, именно он организовал доставку в госпиталь и оказание помощи Вячеславу Воробьёву, а потом писал ходатайство о присвоении ему звания Героя России. Также во время штурма Грозного Курбанов спас старшину разведроты шебекинца Александра Мишнева.

По словам сценариста, чеченские боевики были настолько поражены мужеством врача, который явился забрать тела своих погибших товарищей, что принесли ему чемодан с долларами, но Курбанов взять деньги отказался. Главную роль в картине сыграл староосколец Сергей Лысенко. В фильме также снимались братья Сергей и Валерий Халанские (они же писали музыку к короткометражке) и военнослужащие 58-й армии.

Отметим, что конкурсная комиссия Коломенского фестиваля любительского кино «Место встречи» номинировала фильм «Я – русский офицер» на международный фестиваль короткометражного публицистического кино, который пройдёт в Белоруссии.