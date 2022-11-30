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НовостиОбщество30 ноября 2022 7:00

В Белгородской области собрали полторы тысячи тонн лука

Результаты 2022 года по «борщевому набору» на 12% превысили итоги прошлого
Алексей СЕРГУНИН

Аграрии региона собрали 1,5 тысячи тонн лука, 29 тысяч тонн картофеля, 16,4 тысячи тонн капусты, чуть более тысячи тонн моркови, 2,6 тысячи тонн столовой свёклы. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В уходящем году наша область стала одним из трех пилотных регионов в России, в которых была введена мера поддержки личных подсобных хозяйств, занимающихся производством овощей «борщевого набора». Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», возмещают 90% средств, затраченных на прирост объёма реализованной продукции.

Ещё один механизм привлечения жителей области к выращиванию овощей – это оказание господдержки на основании соцконтракта. По данным на 1 ноября 2022 года, в производство овощей открытого и закрытого грунта, а также картофеля вовлечено 138 человек. Ими в 2022 году произведено дополнительно 308 тонн овощей и картофеля, в том числе картофеля – 140 тонн, огурцов – 55 тонн, томатов – 48 тонн, капусты – 49 тонн, а также других культур (свекла столовая, морковь, перец, чеснок, лук, зелень и др.) – 16 тонн. Эти граждане получили единовременные выплаты на развитие личного подсобного хозяйства – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

При этом на потребительском рынке региона отмечается снижение цен на овощи «борщевого набора». По данным Белгородстата, по состоянию на 1 ноября, средняя цена на белокочанную капусту по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 50% (19,5 руб./кг, в 2021 году капуста стоила 39,1 руб./кг), на картофель средняя цена упала на 40% (23,1 руб./кг, в 2021 г. – 38,8 руб./кг), морковь подешевела на 32% (24,3 руб./кг, в 2021 г. – 39,1 руб./кг), помидоры – на 23% (85,6 руб./кг, в 2021 г. – 112 руб.\кг), огурцы – на 20% (79,1 руб./кг, в 2021 г. – 99,1 руб./кг), цена на лук репчатый снизилась на 12,5% (24 руб./кг, в 2021 г. – 27,5 руб./кг). По сбору урожая столовой свёклы в прошлом году статистика не велась.