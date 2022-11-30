В Белгородской области накрыли наркопритон

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Старому Осколу установили, что 22-летний местный житель предоставляет свое жилье посторонним лицам для употребления наркотических средств. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В квартире правоохранители обнаружили предметы для употребления наркотиков. Помимо хозяина, в жилище находились еще двое гостей. По внешним признакам мужчины были в состоянии опьянения. Употребляли ли они наркотические средства, будет установлено в ходе химико-токсикологического исследования.

В соответствии с ч. 1 ст. 232 УК РФ (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) владельцу квартиры грозит лишение свободы на срок до четырех лет.