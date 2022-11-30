Белгородская пенсионерка украла норковую шубу у своего знакомого

Во время застолья мужчина похвастался шубой, которая достанется в подарок его будущей спутнице. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции №1 УМВД России по Белгороду обратился 49-летний местный житель. Мужчина сообщил, что у него украли норковую шубу стоимостью более 100 тысяч рублей, которая досталась ему по наследству от родственницы. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Сотрудники полиции установили обстоятельства преступления. Выяснилось, что к краже причастна знакомая потерпевшего - 62-летняя местная жительница. По предварительным данным, накануне белгородка распивала спиртные напитки с заявителем у него дома. Во время застолья мужчина похвастался шубой, которая достанется в подарок его будущей спутнице. Женщина не стала дожидаться предложения руки и сердца от хозяина шубы, а воспользовалась ситуацией и похитила ее.

В соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) даме грозит лишение свободы на срок до пяти лет.