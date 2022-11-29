30 ноября в Белгороде состоится концерт симфонического оркестра

Начало концерта в 19:00. Фото с сайта филармонии.

Скрипач является победителем международного конкурса Королевы Елизаветы 2012 года, а также конкурсов скрипачей имени Бенджамина Бриттена в Великобритании и имени Генри Марто в Германии, лауреатом престижных международных состязаний. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Музыкант завоевал призы в более чем 20 различных международных конкурсах США, Германии, Англии, Японии, Южной Кореи и ЮАР.

В концертной программе прозвучит «Концерт №1» для скрипки с оркестром Никколо Паганини, а также «Вердиана» современного мальтийского композитора А. Шора. Это произведение представляет собой переплетение разных тем из нескольких знаменитых произведений Верди. Завершит концерт музыка к к/ф «Мёртвые души» советского композитора А. Шнитке, ярчайшего представителя советского авангарда. Его музыка звучит в более чем 30 советских фильмах. Основные темы творчества композитора связаны с человеческими переживаниями, эмоциями, духовной атмосферной времени. Начало - в 19:00.