Из-за ревности белгородец едва не зарезал знакомого

В ходе потасовки обвиняемый схватил нож и попытался убить оппонента, нанеся ему несколько ударов в область головы и туловища. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Следственный отдел по Белгороду СУ СК РФ по Белгородской области завершил расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства.

Расследованием установлено, что 13 октября этого года 44-летний житель Белгорода, находясь в состоянии алкогольного опьянения в коридоре одного из общежитий, инициировал ссору на почве ревности со своим знакомым. В ходе потасовки обвиняемый схватил нож и попытался убить оппонента, нанеся ему несколько ударов в область головы и туловища. Соседи, услышав крики в коридоре, пришли на помощь к потерпевшему, вызвали сотрудников правоохранительных органов и медицинских работников. К счастью, пострадавшему была оказана своевременная медицинская помощь.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено прокуратурой Белгорода, уголовное дело направлено в суд.