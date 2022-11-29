Рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб подтвержден на уровне А.hr

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24 ноября 2022 года аналитический центр «БизнесДром» подтвердил рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб на наивысшем уровне А.hr.

Эксперты аналитического центра отметили, что Банк Уралсиб на высоком уровне обеспечивает профессиональное развитие сотрудников и способствует повышению комфорта на рабочем месте. Позитивное влияние на рейтинг оказала разработка банком программ, обеспечивающих возможности карьерного роста и развития персонала. У сотрудников Банка Уралсиб есть возможность проходить обучение и мастер-классы, повышать свою квалификацию, посещать тренинги по развитию деловых навыков и компетенций, которые проводятся постоянно и за счёт компании. Для новых сотрудников предусмотрен адаптационный курс «Добро пожаловать в Уралсиб». Новый проект банка — «Школа управления» — разработан для руководителей, в том числе начинающих. Также действуют программы в очном и дистанционном форматах, у сотрудников есть возможность проходить внутреннее и внешнее обучение по продуктам и развитию навыков.

Одним из позитивных факторов, влияющих на уровень рейтинга, является высокая доля сотрудников, прошедших обучение за последние 12 месяцев — сейчас это 85% работников. Также высокая позиция банка в рейтинге обусловлена формированием индивидуального годового плана развития для каждого сотрудника в рамках занимаемой должности.

В банке действует прозрачная и структурная система карьерной лестницы, а для тех, кто только выбирает профессию, Уралсиб запустил корпоративную программу — образовательный модуль для студентов на базе онлайн-университета.

Корпоративный социальный пакет Банка Уралсиб включает в себя ДМС и бонусы: например, компенсацию расходов на занятия спортом, связь, транспорт. Банк дополнительно предоставляет оплачиваемый отпуск для мужчин, в семье которых родился ребёнок.

В организации есть практика премирования сотрудников, причем размер премии может зависеть от исполнения КПЭ на уровне банка, вида бизнеса и индивидуальных целей.

Банк представлен в 7 федеральных округах и 46 регионах России, численность сотрудников – 8656 человек. Особое внимание уделяется взаимодействию подразделений, обеспечению прозрачности деятельности. Для этого каждый квартал на уровне бизнесов банка проходят общие собрания с презентациями результатов. Для сотрудников и их детей Уралсиб регулярно проводит кибертурниры, а также различные тематические онлайн-мероприятия.

«Рейтинг привлекательности работодателя» – оценка, показывающая насколько работа в компании способствует профессиональному развитию и улучшению качества жизни сотрудников. В рамках оценки проводится анализ уровня компенсации и доходов, социального