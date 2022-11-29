В Белгородской области впервые проходят гастроли чеченского ТЮЗа

Артисты из Грозного сыграют несколько спектаклей на территории области. Сегодня, 29 ноября, театр из Чечни выступил в Белгороде, а 30 ноября и 1 декабря порадует жителей Алексеевки и Нового Оскола. Юные театралы увидят спектакль «Золотой цыплёнок».

Это история о том, как лиса предлагает волку «честно разбогатеть», отобрав у бабы с дедом золотое яичко. Из яйца появляется цыпленок, к которому волк сильно привязывается и для которого становится самым заботливым отцом. Когда оказывается, что цыпленок - петушок, а не курочка и золотых яиц не будет, лиса полностью меняет свои планы - она собирается откормить, а затем и съесть бедного Цыпленка. Волк, однако, спасает его и собирается вернуть цыпленка домой и остаться работать у бабы и деда.

Отметим, что чеченский государственный театр юного зрителя – один из старейших театральных коллективов страны. Коллектив живёт и с каждым разом «вспыхивает» новыми постановками. Статус профессионального театра он получил в 1937 году.