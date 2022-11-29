В Белгороде росгвардейцы задержали объявленного в федеральный розыск мужчину

Росгвардейцы по сигналу «тревога» оперативно прибыли на охраняемый объект. Фото управления Росгвардии по Белгородской области.

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии региона задержали в Белгороде местного жителя, который находился в федеральном розыске за кражу.

Злоумышленник «проявил» себя в одном из ресторанов Белгорода. 42-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения агрессивно высказывался в адрес посетителей и персонала заведения. Сотрудники ресторана попросили посетителя покинуть помещение, однако нарушитель правопорядка на замечания не реагировал. Оперативно прибывшие на охраняемый объект по сигналу «тревога» росгвардейцы при проверке документов выяснили, что злоумышленник находится в федеральном розыске за имущественное преступление.

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.