Наталья Тучкова возглавила управление сбережений ВТБ

Наталья Тучкова закончила КГТУ по направлению «Менеджмент. Управление финансами», а также получила диплом MBA в сфере «Менеджмент организации». Карьеру в банковском секторе начала в 2008 году. В 2009-2011 годах работала в «АзияУниверсалБанке» Кыргызской республики. С 2012 года отвечала за развитие сберегательных продуктов в «Альфа-Банке», с 2018 года – в статусе лидера стрима «Накопления».

- Депозиты и накопительные счета на сегодняшний день остаются востребованными инструментами для сбережений. В этом году востребованность депозитов среди населения еще больше возросла, так как классический вклад позволяет получить стабильную прогнозируемую доходность при минимальных рисках. При этом и для банка привлеченные средства традиционно играют важную роль в поддержании баланса ликвидности. Мы рассчитываем, что многолетний опыт Натальи в сфере сбережений позволит ей эффективно решать задачи, поставленные перед Управлением, – комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.

Отметим, что в предновогодний период банк фиксирует сезонное повышение интереса россиян к классическим сбережениям.