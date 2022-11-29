В Белгороде 17-летний парень похитил из магазина косметические средства

Следственный отдел по Белгороду СУ СК РФ по Белгородской области завершил расследование уголовного дела по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья). Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства.

Следствием установлено, что 16 августа этого года 17-летний житель Белгорода похитил с полки торгового зала косметические средства. Сотрудница магазина потребовала злоумышленника вернуть похищенное имущество. Но юноша на замечание сотрудника магазина не отреагировал и, оттолкнув женщину, покинул помещение, забрав с собой сворованный товар.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено прокуратурой города, уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до семи лет лишения свободы.