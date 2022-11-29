Белгородец ограбил отказавшего ему занимать товарища

В отдел полиции №1 УМВД России по Белгороду поступило заявление от 43-летнего жителя Яковлевского городского округа. Мужчина сообщил, что на него напали и похитили 58 тысяч рублей, а также личные вещи. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

После оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были установлены и задержаны. Ими оказались двое мужчин - знакомые потерпевшего.

По предварительным данным, накануне заявитель отдыхал с нападавшими - 49-летним и 28-летним жителями Яковлевского городского округа - в одном из заведений Белгорода. Во время распития спиртных напитков между ними произошла ссора. Мужчина отказался давать взаймы одному из приятелей, после чего тот решил забрать у него деньги силой и подговорил приятеля. После застолья злоумышленники напали на товарища на улице. Один из подозреваемых ударил потерпевшего бутылкой по голове, другой вырвал сумку с денежными средствами, телефоном и документами. Впоследствии фигуранты забрали деньги, а сумку выбросили.

В соответствии с п.«а» и «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия) подельникам грозит до семи лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.