Частный сектор в поселке Ивня Белгородской области подключили к интернету

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«Ростелеком» завершил строительство волоконно-оптических линий связи в частном секторе поселка Ивня Белгородской области. Специалисты проложили более 57 километров ВОЛС. Строительство оптических сетей ведется в рамках инвестиционного проекта компании.

- Наш инвестиционный проект позволил охватить оптикой почти весь частный сектор поселка Ивня. Жителям стал доступен интернет на скорости до 500 Мбит/с, что позволяет подключить цифровое телевидение, облачное видеонаблюдение, сервисы системы "Умный дом", - рассказал Александр Куликов, заместитель директора филиала — директор по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» в Белгородской области.

При технологии GPON волоконно-оптический кабель заводится прямо в дом, за счет чего обеспечиваются высокая скорость передачи данных и устойчивость соединения.

- Раньше мы могли подключить домашний интернет только по медному кабелю. Технология, конечно, не самая современная: скорость низкая, соединение нестабильное. А теперь у нас есть гарантированный доступ в Сеть. Ближе к лету собираемся установить уличное видеонаблюдение, - делится Максим Черкашин, пользователь из поселка Ивня.