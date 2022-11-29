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НовостиСпорт29 ноября 2022 10:22

Белгородец Анатолий Токов завоевал Кубок России по самбо

Турнир финишировал в Кстово
Алексей СЕРГУНИН
Анатолий Токов (второй слева). Фото с сайта sambo.ru.

Анатолий Токов (второй слева). Фото с сайта sambo.ru.

Участие в соревнованиях приняли свыше 350 спортсменов со всех уголков страны. В весовой категории 98 кг победу праздновал воспитанник СШОР им. А. Невского из Старого Оскола Анатолий Токов. В финальном поединке воспитанник Сергея Чесникова одолел Абдулхалима Джаватханова из Новокузнецка. Третьи места заняли Гаджимурад Баширов (Краснодар) и Омар Шейхмагомедов (Махачкала).

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородские шахматистки завоевали две бронзы на первенстве ЦФО.

Тем временем, волейбольный клуб «Белогорье» потерпел пятое поражение в Суперлиге-2022/23.