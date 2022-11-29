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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 8:53

В Белгородской области «Пежо» врезался в дерево

ДТП произошло в Старооскольском городском округе
Алексей СЕРГУНИН
Водитель не справился с управлением, съехал с дороги в кювет, после чего врезался в дерево.

Водитель не справился с управлением, съехал с дороги в кювет, после чего врезался в дерево.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, вчера, 28 ноября, в 17:00 на 23 км автодороги «Магистраль 1-1» 41-летний водитель, управляя автомобилем «Пежо 107», не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал с дороги в кювет, после чего врезался в дерево. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. В результате ДТП водитель пострадал.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области «Лада Приора» сбила 8-летнюю девочку.

Тем временем, на белгородских дорогах погибли два человека. Оба смертельных ДТП произошли в Старом Осколе.