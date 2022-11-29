В Белгородской области «Пежо» врезался в дерево

Водитель не справился с управлением, съехал с дороги в кювет, после чего врезался в дерево. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, вчера, 28 ноября, в 17:00 на 23 км автодороги «Магистраль 1-1» 41-летний водитель, управляя автомобилем «Пежо 107», не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал с дороги в кювет, после чего врезался в дерево. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. В результате ДТП водитель пострадал.

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