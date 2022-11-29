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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 7:38

У жительницы Белгородской области нашли 36 граммов героина

Ей грозит до 20 лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН
Наркотики женщина планировала распространить на территории Алексеевского городского округа.

Наркотики женщина планировала распространить на территории Алексеевского городского округа.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Алексеевскому городскому округу задержали 35-летнюю местную жительницу, подозреваемую в сбыте наркотиков. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В ходе личного досмотра у нее нашли пакет, в котором находились 20 свертков с подозрительным веществом. Эксперты установили, что изъятое является героином общей массой 36,52 грамма. Как выяснилось, товар женщина планировала распространить на территории округа.

В соответствии с ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере) злоумышленнице грозит до 20 лет лишения свободы.