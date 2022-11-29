У жительницы Белгородской области нашли 36 граммов героина

Наркотики женщина планировала распространить на территории Алексеевского городского округа. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Алексеевскому городскому округу задержали 35-летнюю местную жительницу, подозреваемую в сбыте наркотиков. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В ходе личного досмотра у нее нашли пакет, в котором находились 20 свертков с подозрительным веществом. Эксперты установили, что изъятое является героином общей массой 36,52 грамма. Как выяснилось, товар женщина планировала распространить на территории округа.

В соответствии с ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере) злоумышленнице грозит до 20 лет лишения свободы.