Белгородские гандболисты покинули ТОП-3 вышей лиги

После неудачного выезда в «Технолог-Спартак» опустился на четвертое место (12 очков). Фото со страницы БГТУ Спорт в VK.

После серии из шести побед на старте чемпионата России в высшей лиги по гандболу среди мужских команд белгородский «Технолог-Спартак» дважды проиграл в Москве. Казалось, что после первой неудачи в матче с «МССУОР № 2-Академия» (29:38) наши парни возьмут реванш. Но белгородцы умудрились проиграть еще крупнее – 27:39. Самыми результативными в составе «Технолога-Спартака» стали – Никита Дугушкин, Дмитрий Калинин (по пять очков), Виталий Стрельников, Артем Михайловский (по четыре) и Иван Цуканов (три).

После неудачного выезда в «Технолог-Спартак» опустился на четвертое место (12 очков). Лидирует волгоградский «Каустик» (18), вторым идет ГК «Воронеж» (16), третьими – подмосковные «Чеховские медведи-2» (13). Правда, у белгородцев, воронежцев и дубля «мишек» по четыре игры в запасе. Теперь 3 – 4 декабря подопечные Сергея Крамского сыграют на выезде с «Каустиком». Начало встреч в 12:00.