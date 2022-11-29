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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 6:14

Экс-убийца из Белгородской области зарезал двух сестер

Впереди суд
Алексей СЕРГУНИН
В ночь на 30 января этого года 46-летний мужчина в ходе очередной ссоры жестоко избил свою сожительницу, а потом нанес несколько ударов ножом.

В ночь на 30 января этого года 46-летний мужчина в ходе очередной ссоры жестоко избил свою сожительницу, а потом нанес несколько ударов ножом.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Белгородской области завершил расследование уголовного дела по п. «а» ч.2 ст.105 и ч. 1 ст. 297 УК РФ (убийство двух лиц и неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства). Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства.

Следствием установлено, что обвиняемый, ранее судимый за убийство, проживал в Губкине с сожительницей. Между ними регулярно происходили ссоры, мужчина часто ее избивал. О происходившем женщина рассказывала своей старшей сестре, которой не нравилось агрессивное поведение сожителя. Она советовала расстаться с обвиняемым и прекратить с ним общение.

В ночь на 30 января этого года 46-летний мужчина в ходе очередной ссоры жестоко избил свою сожительницу, а потом нанес несколько ударов ножом. Смерть потерпевшей наступила от травматического шока на месте происшествия.

После совершенного преступления он отправился в село Аверино Губкинского городского округа, где жила сестра умершей сожительницы. Именно ее мужчина винил в случившемся. Он пришел в дом женщины и нанес ей несколько ударов ножом, после чего покинул место происшествия. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Кроме того, 1 февраля обвиняемый грубой нецензурной бранью оскорбил участников уголовного судопроизводства. Следствием собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено прокуратурой Белгородской области, уголовное дело направлено в суд.