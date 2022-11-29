Школьники Белгородской области продолжат обучаться на дистанте

В Белгородской области могут продлить дистанционное обучение в школах. Об этом сказал губернатор Вячеслав Гладков во время вечернего прямого эфира 28 ноября.

Белгородцы спросили главу региона, когда школы и детские сады приграничных районов вернутся к привычному режиму работы.

- Мы хотим ясности по поводу школ и детских садов. Как долго они будут в режиме дежурных групп? Не все родители могут работать на дистанционке, - обратилась к губернатору жительница региона.

Подобный вопрос был еще у одной белгородки. Женщина поинтересовалась, будут ли продлевать дистанционное обучение у школьников и будут ли выдавать сухпайки от школы всем детям.

Вячеслав Гладков ответил, что улучшения оперативной обстановки в области власти пока не видят. Поэтому, скорее всего, дистанционное обучение будет продлено.

- Но мы должны думать в первую очередь о безопасности детей. Я думаю, что родители согласятся, это главное. По поводу продуктов питания решение уже принято. Завтраки в виде сухих пайков будем выдавать всем детям, - отметил Вячеслав Гладков.