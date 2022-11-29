Вячеслав Гладков остался недоволен ходом работ по благоустройству парка в Короче

На сегодняшний день работы по благоустройству выполнены лишь на 65%. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время рабочей поездки в Короче губернатор Вячеслав Гладков проверил, как идут работы по благоустройству парка «Молодежный». На реализацию проекта будет потрачено больше 115 миллионов рублей, 65 млн из них – средства федерального бюджета.

На данный момент в парке проложены сети электроснабжения и водоснабжения, установлено детское игровое оборудование, устанавливается тротуарная плитка. Проводятся работы по строительству туалета и вело-роллерной трассы. Объект должны были сдать в сентябре, однако на сегодняшний день работы выполнены лишь на 65%.

- Сроки сорваны. Подрядчик подвел. Есть проблема с подтопляемостью объекта, нужно сделать проект по водоотведению, чтобы не усугубить ситуацию еще больше. Через две недели проведем повторное совещание на объекте, - резюмировал глава региона.

Отметим, благоустройство парка ведется по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. Победителями конкурса также стали проекты из Шебекино и Губкина. В Шебекино благоустроят Центральную площадь им. В.И. Ленина, а в Губкине прибрежную рекреационную зону малой реки Теплый Колодезь.