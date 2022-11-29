Центр Белгорода продолжают украшать к Новому году

На макушку елки уже водрузили снежинку. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Рабочие активно преображают Белгород к новогодним праздникам. На Соборной площади уже появились знакомые и полюбившиеся горожанам украшения – световые арки, огромные елочные шары, фонарики и летучий корабль.

Также активно идут работы по монтажу главной новогодней красавицы. Специалисты начали сборку хвои. Украсят дерево золотые пластиковые шары и гирлянда. На макушке уже красуется снежинка. Скоро елка будет готова полностью, сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.