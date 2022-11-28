В Валуйках Белгородской области установили 36 уличных фонарей на «Аллее новорожденных»

Свет на общественной территории появился благодаря инициативе местных жителей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«Аллею Новорожденных» в Валуйках Белгородской области обустроили в этом году. Здесь обновили тротуары, озеленили территорию, поставили лавочки и теневые навесы. Энергетики установили 36 уличных фонарей.

- Отсутствие освещения на аллее не позволяло проводить здесь время вечером, да и для сохранности такой красоты это было просто необходимо. Поэтому мы с активистами подали заявку на участие в проекте и не пожалели. Теперь тут светло и безопасно вечером. Люди видят, что к их мнению прислушиваются и готовы проявлять инициативу, – рассказала председатель инициативной группы Лилия Аверьянова.

Как сообщили в администрации муниципалитета, свет на общественной территории появился благодаря инициативе местных жителей и реализации проекта губернатора Вячеслава Гладкова «Решаем вместе».