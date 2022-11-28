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НовостиОбщество28 ноября 2022 15:02

29 ноября в Белгородской области похолодает до шести градусов мороза

Минус сохранится даже днем
Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 29 ноября на территории региона ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, днем от 0 до -5 градусов. В Белгороде ночью 4-6 градусов ниже ноля, днем от -2 до -4 градусов.

В целях недопущения пожаров в жилых помещениях Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать меры пожарной безопасности в быту. Не оставляйте без присмотра зажженные газовые плиты, включенные в сеть электроприборы. Следите за исправностью электропроводки и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки электропроводов.

Гололедица может спровоцировать ухудшение и дорожной обстановки. Водителям стоит быть предельно внимательными при движении, соблюдать дистанцию до других транспортных средств и соблюдать скоростной режим. Не забывайте включать ближний свет фар. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.