29 ноября в Белгородской области похолодает до шести градусов мороза

По данным белгородских синоптиков, завтра, 29 ноября на территории региона ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, днем от 0 до -5 градусов. В Белгороде ночью 4-6 градусов ниже ноля, днем от -2 до -4 градусов.

В целях недопущения пожаров в жилых помещениях Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать меры пожарной безопасности в быту. Не оставляйте без присмотра зажженные газовые плиты, включенные в сеть электроприборы. Следите за исправностью электропроводки и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки электропроводов.

Гололедица может спровоцировать ухудшение и дорожной обстановки. Водителям стоит быть предельно внимательными при движении, соблюдать дистанцию до других транспортных средств и соблюдать скоростной режим. Не забывайте включать ближний свет фар. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.