Белгородский игроман воровал стройматериалы у работодателя

В отдел полиции №3 УМВД России по Белгороду поступило заявление от 46-летнего жителя областного центра. Мужчина сообщил, что из его дома пропали строительные инструменты. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 43-летний житель Белгородского района, который выполнял строительные работы дома у потерпевшего. Как выяснилось, в свободное от работы время злоумышленник увлекался ставками в букмекерской конторе. В разные дни он незаметно похищал имущество работодателя, продавал его, а на вырученные деньги делал ставки. Стоимость причиненного ущерба составила около 70 тысяч рублей.

В соответствии с п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража, с причинением значительного ущерба) мужчине грозит до пяти лишения свободы.