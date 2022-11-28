В Белгороде на ликвидацию свалки потратят полтора миллиарда рублей

На сегодняшний день в Белгородской области 10 несанкционированных свалок. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На оперативном совещании Вячеславу Гладкову доложили о ходе реализации мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на территории Белгородской области. В регионе сейчас их 10.

В границах города (в Белгороде и Грайвороне) устранят две свалки в рамках нацпроекта «Экология». В Белгороде на устранение старой свалки потратят 1 млрд 533 млн рублей, при этом 742 млн поступили из федерального бюджета. Сейчас определяют поставщика услуги, планируется, что контракт подпишут уже сегодня. На Грайворонский округ уйдет меньше – 135 млн, из которых 98 млн выделил федеральный центр. Контракт был заключён еще 14 ноября.

Еще 8 объектов, не участвующие в федеральном проекте «Чистая страна», планируются к рассмотрению на включение в федеральный проект «Генеральная уборка». Константин Полежаев отметил, что хуже всего дела обстоят в Корочанском и Красненском районах. В этих муниципалитетах заключали контракты с московскими организациями, которые не выполнили обязательства. Бюджет на уборку перенесли на следующий год.

Губернатор поручил главам проблемных районов и профильному заместителю контролировать ситуацию с заключением контрактов на ликвидацию свалок в двух муниципалитетах.

- Ситуация не новая и ответственность за нее перед жителями несут органы власти. Залог успеха только один — жесткий контроль выполнения графика производственных работ, — подчеркнул Вячеслав Гладков.