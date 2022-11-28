Вячеслав Гладков остался недоволен внешним видом строящихся ФАПов в Белгородской области

К следующему лету в Белгородской области появятся 5 новых объектов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Во время еженедельного оперативного совещания губернатору доложили о готовности к передаче региональному Минздраву более 10 амбулаторий, построенных в 2022 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Уже на этой неделе объекты начнут передавать Минздраву. Вся необходимая документация готова.

Также Вячеславу Гладкову рассказали о планах по строительству в 2023 году современных ФАПов и офисов семейных врачей. По планам уже к следующему лету в Белгородской области появятся 5 новых объектов. Еще пять объектов капитально отремонтируют.

Губернатор поинтересовался, почему нет возможности изменить архитектурный облик этих объектов, назвав их «реально страшными». Глава региона поручил областному Минстрою к следующей неделе доработать и внести предложения по архитектурному облику модулей амбулаторий.

«Я понимаю, что есть определенные требования. Внутри можно не менять, а снаружи почему мы не можем изменить облик наших ФАПов и офисов семейных врачей? Наши села должны быть с красивой архитектурой, благоустройством. Сейчас семейные офисы и ФАПы отличаются не в лучшую сторону от тех объектов, которые, например, строят наши агропредприятия. Жду предложений по архитектурному облику, - подытожил Вячеслав Гладков.