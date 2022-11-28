В Белгородской области выплаты на детей производят по десяти направлениям

На сегодняшний день, ежемесячную помощь для беременных получают 2 777 белгородских будущих матерей при постановке на учёт на ранних сроках. Начиная с 12 недели беременности, женщина из малообеспеченной семьи может получать 50% суммы прожиточного минимума. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Единовременную поддержку в размере более 20 тысяч рублей при рождении ребенка выплатили 1179 родителям и опекунам. 30 жён военнослужащих в течение всего периода службы супругов получают специальное пособие в размере около 13,9 тысяч рублей в месяц. На получение материнского капитала в регионе оформлено 12 тысяч сертификатов. Ежемесячную выплату из него получают 4200 малоимущих семей, в которых ребёнок родился в 2018 году и позже.

Каждый месяц денежную помощь по уходу за малышом до 1,5 лет переводят 7 620 семьям. В рамках выплат начисляется 40 % от средней заработной платы за последние два года. Пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет ежемесячно выплачивается 33 960 родителям при условии комплексной оценки нуждаемости семьи и составляет 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума.

Одному из родителей, осуществляющему уход за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы может быть установлено ежемесячное финансирование в размере 10 тысяч рублей. Помимо этого, время ухода будет засчитываться в стаж в качестве нестрахового периода, за который начисляется 1,8 пенсионного коэффициента за каждый год. Если на иждивении родителей-пенсионеров есть нетрудоспособные члены семьи, то одному из них положено увеличение фиксированной выплаты – около 2,4 тысячи рублей в месяц.