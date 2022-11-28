Первый банковский офис «на колесах» появился в Белгородской области

В Центральном Черноземье работает 13 передвижных пунктов кассовых операций, из которых два действуют в Белгородской области. Они представляют собой отделения банка на базе транспортных средств.

В свою очередь, мобильный банковский офис предполагает не только формат обслуживания сотрудником, но и наличие устройств самообслуживания в автомобиле. Базироваться мобильный офис будет с учетом маршрута в кассово-инкассаторском центре Старый Оскол.

Жители некоторых населенных пунктов Губкинского, Новооскольского, Чернянского, Прохоровского и Красненского районов теперь могут получить обслуживание максимально приближенное к обслуживанию в стационарных офисах.

Современный бронированный фургон оснащён по принципам полной инклюзивности. Клиенты с проблемами слуха найдут специальный разъем для наушников, для слабовидящих предусмотрены сопроводительные надписи шрифтом Брайля.

Информация о графике маршрута мобильного офиса банковского обслуживания будет размещаться сельскими территориальными администрациями.

Евгений Поливаев, управляющий Белгородским отделением Сбербанка:

«Основная задача мобильного офиса - обеспечить доступность услуг банка в отдаленных сельских районах. Маршрут выстроен в тех селах и деревнях, где отсутствуют наши отделения и устройства самообслуживания. Подобного мобильного офиса нет ни в одном другом регионе страны».