Мобилизованные белгородцы приняли участие в занятиях по тактической медицине

Сегодня, 28 ноября, в традиционном утреннем обращении в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков сообщил о том, что на минувших выходных для военнослужащих из Белгородской области наши врачи провели дополнительные занятия по тактической медицине.

- Надеюсь, что эти занятия пригодятся. Понимаю, что оказание первой помощи входит в обязательную программу по боевому слаживанию, но я думаю, что уже большой опыт наших врачей в этом направлении тоже окажется нелишним,- подчеркнул глава региона.

Традиционно бойцов смогли навестить их родные и близкие. Для них был организован транспорт. А для временно переселенных жителей региона в Тульской области был организован выездной концерт.

- Наш Центр народного творчества приехал к тем, кто временно покинул территорию Белгородской области и находится в пунктах временного размещения. Дали большой замечательный концерт. Я надеюсь, что наши жители, дети и люди старшего возраста, порадовались и получили заряд хорошего настроения. Очень надеемся, что вы все скоро вернётесь в свои родные дома, - заявил Вячеслав Владимирович.