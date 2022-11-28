Белгородская область подписала соглашения о сотрудничестве с тремя субъектами РФ

Наш регион представлял директор Белгородского центра туризма Евгений Ершов. На съезде участники обсудили продвижение и брендирование территорий и турпродуктов, развитие туриндустрии и туробъектов в социальных сетях, а также более детально углубились в видеомаркетинг, экономику впечатлений и креативное мышление в работе туристских информационных центров. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Важным для Белгородской области стало подписание соглашений о взаимном сотрудничестве с Волгоградской областью, республикой Башкортостан и Санкт-Петербургом. Это означает, что регионы-партнеры будут продвигать туристические объекты, туры и экскурсии друг друга, а также поддерживать совместные акции и активности в социальных сетях.

Евгений Ершов отметил, что в качестве основных направлений сотрудничества Белгородский центр туризма рассматривает культурно-познавательный и патриотический туризм, что будет особенно актуально в преддверие празднования 80-летия Прохоровского танкового сражения в июле 2023 года.