В Белгородской области «Лада Приора» сбила 8-летнюю девочку

В результате ДТП 29-летняя женщина и 8-летняя девочка получили телесные повреждения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительным данным, 26 ноября, около 17:15 в Старом Осколе на проспекте им. Алексея Угарова в районе дома № 1 микрорайона «Солнечный» 33-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», наехал на двух пешеходов, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 29-летняя женщина и 8-летняя девочка получили телесные повреждения. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, на белгородских дорогах погибли два пешехода. Оба смертельных ДТП произошли в Старом Осколе.