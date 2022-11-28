Белгородка едва не зарезала сожителя

Разозлившись, женщина, взяв кухонный нож, ударила им оппонента в грудь. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Валуйский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По версии следствия, вечером 5 ноября этого года 45-летняя местная жительница вместе со своим сожителем находилась в частном доме в Валуйках. Во время совместного распития спиртных напитков между ними произошла ссора. Разозлившись, женщина, взяв кухонный нож, ударила им оппонента в грудь. Мужчина получил ранение сердца. К счастью, врачи оказали своевременную медицинскую помощь и спасли потерпевшему жизнь.

Расследование уголовного дела продолжается. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до 15 лет тюрьмы.