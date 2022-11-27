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НовостиЗдоровье27 ноября 2022 20:55

163 500 белгородцев заболели коронавирусом

Тем временем 26 ноября 31 человек победил ковид
Алексей СЕРГУНИН
Число госпитализированных уменьшается шестой день кряду.

Число госпитализированных уменьшается шестой день кряду.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 47 человек заболели, а выздоровел – 31.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 163 500 пациентов, выздоровели – 160 774, умерли – 2 318. Сейчас из 101 госпитализированного пять человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Отметим, что число госпитализированных уменьшается шестой день кряду.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 25 ноября в нашем регионе заболели 46 человек, а выздоровел – 31. А 24 ноября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 29 к 45.