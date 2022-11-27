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НовостиСпорт27 ноября 2022 20:45

Белгородские шахматистки завоевали две бронзы на первенстве ЦФО

Турнир состоялся в Брянске
Алексей СЕРГУНИН
Третье место среди девушек до 19 лет заняла Елизавета Макаренко. Фото ЦСП Орловской области.

Третье место среди девушек до 19 лет заняла Елизавета Макаренко. Фото ЦСП Орловской области.

В ГАУ БО «Дворец единоборств им. Артема Осипенко» прошло первенство Центрального федерального округа по шахматам (блиц). В активе белгородских спортсменок две медали.

Третье место среди девушек до 19 лет заняла Елизавета Макаренко, набравшая 2,5 очка из шести возможных. Победила Диана Тариелашвили (Московская область) – 5,5. Второй финишировала Мария Деминова из Орловской области (3,5).

Среди девушек до 17 лет бронзу завоевала Милена Ельникова – пять очков из девяти возможных. Первое место у Полины Бизюкиной (семь, Брянская область). Серебро в активе Варвары Пономаревой (6,5, Владимирская область).

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, волейбольный клуб «Белогорье» потерпел пятое поражение в Суперлиге-2022/23.