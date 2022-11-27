Белгородские шахматистки завоевали две бронзы на первенстве ЦФО

Третье место среди девушек до 19 лет заняла Елизавета Макаренко. Фото ЦСП Орловской области.

В ГАУ БО «Дворец единоборств им. Артема Осипенко» прошло первенство Центрального федерального округа по шахматам (блиц). В активе белгородских спортсменок две медали.

Третье место среди девушек до 19 лет заняла Елизавета Макаренко, набравшая 2,5 очка из шести возможных. Победила Диана Тариелашвили (Московская область) – 5,5. Второй финишировала Мария Деминова из Орловской области (3,5).

Среди девушек до 17 лет бронзу завоевала Милена Ельникова – пять очков из девяти возможных. Первое место у Полины Бизюкиной (семь, Брянская область). Серебро в активе Варвары Пономаревой (6,5, Владимирская область).

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, волейбольный клуб «Белогорье» потерпел пятое поражение в Суперлиге-2022/23.