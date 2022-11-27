В результате обстрела Шебекино Белгородской области 27 ноября повреждена ЛЭП

Обстрелянный 25 ноября дом в Шебекинском гороокруге. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Шебекино Белгородской области вновь попало под обстрел со стороны Украины 27 ноября. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- В результате обстрела окраин города Шебекино пострадавших и разрушений нет. Есть повреждения линий электропередачи: на территории города частично отсутствует электроэнергия и водоснабжение, - написал глава региона.

Вячеслав Гладков также сообщил, что энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервные линии, насосные станции водоснабжения также перезапускаются.