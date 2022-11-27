В Белгородской области 228 учреждений культуры подключены к «Пушкинской карте»

Больше всего белгородская молодежь предпочитает посещать концерты, музейные и библиотечные квесты. Фото: altai-republic.ru

Больше 81 тысячи белгородцев уже выпустили «Пушкинскую карту». А число учреждений культуры, подключенных к программе, уступает лишь Москве и Московской области – их у нас 228.

В рамках программы с начала года продано более 215 тысяч билетов. Больше всего белгородская молодежь предпочитает посещать концерты, музейные и библиотечные квесты. Пользуются спросом и киносеансы: кинотеатры начали включаться в программу в феврале. Карта действует только на фильмы отечественного производства.

Напомним, программа «Пушкинская карта» стартовала 1 сентября 2021 года в России. С 1 января каждому участнику на карту начислено 5 тысяч рублей. Чтобы принять участие в проекте, необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг, подтвердить ученую запись, установить мобильное приложение «Госуслуги. Культура», получить Пушкинскую карту – виртуальную или пластиковую карту платёжной системы «Мир», выбрать мероприятие из афиши в приложении, купить билет в приложении, на сайте или в кассе музея.