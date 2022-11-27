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НовостиОбщество27 ноября 2022 12:37

Военнослужащие из Белгородской области поздравили всех мам с праздником

Видео с поздравлением опубликовал Вячеслав Гладков в соцсети
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Бойцы с Белгородских границ поздравили мам с праздником.

Бойцы с Белгородских границ поздравили мам с праздником.

Фото: скриншот видео

Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети поделился видеороликом, в котором военнослужащие, находящиеся на границе и защищающие Белгородскую область, поздравляют мам с праздником. Видео от бойцов записали и передали волонтеры.

- В День матери мы можем еще раз сказать своему самому близкому человеку в жизни каждого из нас, своей маме, слова благодарности. Сказать мамам, как мы их любим, как мы ими дорожим. Пока они с нами, мы все маленькие дети, - еще раз подчеркнул Гладков и поздравил всех мам с праздником.